Еще один "слуга народа" высказался за подачу воды в Крым и назвал причину

После скандального заявления Арахамии его примеру последовал его соратник по фракции

Фото: facebook.com/kamelchuk

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Народный депутат от "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что Украина должна возобновить водоснабжение оккупированного Крыма, поскольку это в интересах страны с расчетом на будущее. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Украинцы живут и на оккупированных территориях Донбасса, и в Крыму. Это не поддержка оккупантов (в случае подачи воды – ред.), а поддержка украинцев. Мы же хотим вернуть эти территории? Хотим. Долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят: "А давайте мы сейчас не будем поставлять воду". Это мы что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе. живут украинцы, где есть плодородные земли, – мы хотим высушить?" – сказал он.

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Камельчук отметил, что если придерживаться такой позиции, то через 5-10 лет Украина сама не захочет возвращаться в пустыню.

"Поэтому речь не про политические торги – стратегически нужно думать немного больше, чем на 10 дней, полгода, год. Мы для себя это делаем, а не для кого-то другого. Почему бы нам не заключить какой-то специальный контракт на водоснабжение?", – подчеркнул нардеп и в шутку предложил вариант продавать воду по такой же цене, как Россия Украине газ.

Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главу фракции "Слуга народа" попросили высказать личную позицию по поводу ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки относительно Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Давид Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

В свою очередь у Путина ответили на слова Арахамии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия не собирается торговаться по поводу Крыма.

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Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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