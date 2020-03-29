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  1. Новости политики

Еще один "слуга народа" заразился коронавирусом

29 марта, 19:16

Станислав Кожемякин

Заместитель главы фракции "Слуга народа" сообщила о положительных результатах анализа Владимира Ватраса

Вслед за народным депутатом от фракции "Слуга народа" Русланом Горбенко, у которого в начале этой недели обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, аналогичный диагноз поставили и его однопартийцу Владимиру Ватрасу.

Об этом 29 марта сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Владимир сейчас находится в Хмельницкой в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома", – написала она.

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Напомним, что на досрочных парламентских выборах прошлым летом 40-летний хмельничанин Владимир Ватрас попал в Верховную Раду по списку "Слуги народа", в который он был включен под 73 номером.

Накануне стало известно, что бывшая член этой же фракции Анна Скороход, которую в ноябре исключили из "Слуги народа", также инфицирована коронавирусом SARS-CoV-2.

Таким образом, заразились уже шесть народных избранников. Ранее положительные анализы на опасную инфекцию сдали Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие"), Александр Лукашев (ОПЗЖ), упомянутый выше Руслан Горбенко ("Слуга народа") и Сергей Рудык (внефракционный).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус

Источник: Сегодня

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