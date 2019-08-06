Пока Евросоюз думает, что делать с путинской паспортизацией ОРДЛО, некоторые страны начали принимать решения

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Еще одна страна ЕС планирует "забраковать" российские паспорта жителей Донбасса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A0%D0%A4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A0%D0%A4 2019-08-06T11:37:00+03:00 Политика Пока Евросоюз думает, что делать с путинской паспортизацией ОРДЛО, некоторые страны начали принимать решения

На днях Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей т.н. "Л/ДНР", а теперь на такой же шаг намерена пойти и соседняя Литва. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел этой страны.

Отмечается, что Литва настаивает на непризнании этих паспортов всем Евросоюзом, но и готова в одностороннем порядке принять такие меры.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины. В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", – говорят литовский дипломаты.

В МИДе Литвы рассчитывают, что в случае утверждения непризнания паспортов Еврокомиссией, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта.

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"Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз отказался выдавать визы крымчанам с российскими паспортами. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией.

Кроме того, Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами. Канадские власти считают такие паспорта недействительными.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время на паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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