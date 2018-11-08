Еще одна страна назвала выборы в "ДНР" незаконными
В Японии напомнили, что так называемые "выборы" нарушают Минские соглашения, а также законодательство Украины
Правительство Японии уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому выступает против каких-либо попыток боевиков Донбассе изменить ситуацию на востоке страны силовыми методами.
Об этом говорится в коммюнике, опубликованном японским посольством в Украине.
Официальный Токио призывает "все заинтересованные стороны" к полному выполнению Минских договоренностей, поскольку только так можно будет улучшить ситуацию, и проводить выборы на временно оккупированных территориях только в соответствии с Минскими соглашениями и в рамках законодательства Украины.
В Японии напомнили о том, что так называемые "выборы", запланированные боевиками на 11 ноября, не регулируются ни Минскими договоренностям, ни законодательством и нормами Украины.
"Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и таких односторонних действий не следует совершать", – констатировали в посольстве.
Напомним, ранее во Франции также заявили, что не признают незаконные "выборы" боевиков на оккупированных территориях Донбасса.
Также сообщалось, что Финляндия отказалась признавать представительства так называемой "Донецкой народной республики" в своей стране.
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