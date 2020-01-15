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Еще одного экс-нардепа объявили в розыск: в чем его обвиняют

15 января, 18:32

Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов в декабре

Денис Дзензерский. Фото: facebook.com/denys.dzenzerskyy

Денис Дзензерский. Фото: facebook.com/denys.dzenzerskyy

Подозреваемого в нарушении налогового законодательства народного депутата Украины VII и VIII созывов Дениса Дзензерского объявили в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на розыскные учеты Министерства внутренних дел.

В документах МВД говорится, что экс-нардеп указал недостоверную информацию в налоговой декларации, чем нарушил Уголовный кодекс (статья 366-1). В частности, его подозревают в утаивании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.

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Отмечается, что из поля зрения правоохранительных органов Дзензерский исчез 5 декабря 2019. Несмотря на это, мера пресечения в его отношении не применялась.

Напомним, что в июле 2017 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже подавали в Генеральную прокуратуру представление насчет привлечения Дениса Дзензерского к уголовной ответственности за невнесения им всех сведений в декларацию. Однако в 2019 году прокурор САП закрыла уголовное производство в отношении нардепа.

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Кроме Дзензерского, с преследованием по закону может столкнуться народный депутат Украины III—VIII созывов Николай Мартыненко, против которого в декабре подала обвинительный акт Генеральная прокуратура Швейцарии.

В чем обвиняют бывшего народного избранника, смотрите в видесюжете:

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Денис Дзензерский

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