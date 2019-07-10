Еще с одним моряком в России завершили "следственные действия"

В течение двух недель Россия завершит следственные действия в отношении всех моряков

Фото: "Громадське".

В России завершились следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Как сообщил Полозов, следователи сообщили Гриценко и его защите о завершении следственных действий, в порядке ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса России. Адвокат отметил, что теперь официально завершается следствие и военнопленные моряки со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

"Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие уведомит других военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ", - добавил он.

Кроме того, адвокат добавил, что 17 июля состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей украинских моряков. Начало заседания запланировано ориентировочно на 9:30 утра.

Ранее сообщалось, что в России предъявили окончательное обвинение всем 24 пленным украинским морякам.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .

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