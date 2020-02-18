Эскалация на Донбассе: в МИД обвинили Россию в нарушении договоренностей

Екатерина Зеленко / Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе. Об этом написала в Twitter спикер МИДа Екатерина Зеленко.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это нарушение договоренностей, достигнутых на встрече "Нормандской четверки". Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", – написала она.

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Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

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ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены. Отметим, что у боевиков тоже один погибший, но пять тяжело раненных. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

В свою очередь военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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