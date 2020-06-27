Эскалация РФ на территории Украины неизбежна летом или осенью – Пионтковский

Эскалация военных действий армии РФ на территории Украины почти неизбежна этим летом или ранней осенью. Такой прогноз дал, комментируя сайту "Сегодня" парад Победы в России, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве, российский политолог Андрей Пионтковский.

"Именно с провалом их (Москвы. – Авт.) маниакального плана по Прибалтике обрушить и унизить США и весь Запад, связано бешенство Путина. В связи с этим он стал более опасен для своих соседей на постсоветском пространстве, прежде всего для Украины. И потом, кстати, это новый момент, – угроза Путина направлена в адрес Казахстана. В отличие от моих украинских и российских коллег, я никогда не делал таких определенных предсказаний, что завтра-послезавтра российские войска двинутся на Херсон или Мариуполь. Но в связи с провалом их глобальной авантюры в результате отпора США и бешенства путинской группировки, думаю, что эскалация в Украине этим летом или ранней осенью почти неизбежна", – рассказал эксперт сайту "Сегодня".

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Правда, он напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Роберт Чарльз О’Брайен ранее озвучивал, что в случае попыток аннексии Украины или Беларуси Кремль ждет нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT, арест активов российской верхушки, а это в США около триллиона долларов.

"Так что Путину придется заплатить очень большую цену за свое вторжение и дальнейшую эскалацию", – резюмировал Пионтковский.

Больше читайте в интервью с Андреем Пионтковским "Путин пойдет на военную эскалацию в Украине и сломает себе шею".

В этом году в военном параде на Красной площади к 75-летию Победы приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

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