Эскалация в Азовском море: Порошенко обратился к России (видео)

Россияне не только устроили провокацию, но и захватили украинские корабли с моряками

Президент Украины Петр Порошенко обратился к России с требованием освободить захваченные корабли и украинских моряков. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Он также призвал принять меры по деэскалации ситуации в Азовском море.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права, грубо были задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно принять меры по деэскалации ситуации, которая случилась в Азовском море – как первый шаг", – заявил Порошенко.

Глава государства также призвал к деэскалации и по другим направлениям и отметил, что ожидает быстрой реакции РФ.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.