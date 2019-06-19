"Если бы мы были членом НАТО – я бы был спокоен": главные цитаты Дмитрия Тымчука

Погибший народный депутат посвятил себя борьбе с российской угрозой против Украины

Дмитрий Тымчук. Фото: Facebook

Сегодня стало известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. Он был координатором группы "Информационное сопротивление", которая занималась сбором информации о российской агрессии. Он не раз озвучивал сценарии Кремля в Украине, рассказывал о возможностях украинской армии в противостоянии с агрессором.

Он объяснил, почему важно иметь подготовленную армию, которая бы еще и отвечала стандартам НАТО.

"Есть правило: армия должна быть готова не к наиболее вероятным сценариям угрозы, а к наиболее масштабным. Если мы предполагаем, что может быть широкомасштабное наступление, мы должны к нему готовить свои Вооруженные силы".

"Если бы мы были членом НАТО, мы бы чувствовали себя более спокойно. Но мы не являемся частью Альянса, поэтому можем рассчитывать только на себя … Происходит развитие всех видов Вооруженных сил. Это как раз тот ответ, который мы даем на возможность осуществления Россией широкомасштабной агрессии".

"Я уверен, что если бы к Донбассу присоединилось вторжение "зеленых человечков" с территории Беларуси, ВСУ с этим справились бы, если бы речь не шла об открытой агрессии со стороны РФ. Но если бы нам предложили воевать в Афганистане, я очень сомневаюсь, чтобы мы смогли своими силами обеспечить даже одну бригаду".

Тымчук критиковал позицию Кремля по Крыму.

"Российская власть вопит на каждом углу, что "Крым – это регион РФ". Т.е., надо полагать, в глазах Путина Крым статусно ничем не отличается от любого другого субъекта РФ. Однако мы не видим в Брюсселе "представительств" Мордовии, Хакасии или Тывы. А оккупированному Крыму оно зачем-то срочно понадобилось. Полное впечатление, что в Кремле сами не верят в то, что Крым – "российский".

Говоря о планах Кремля по Украине, он отметил прицел Путина на парламентские выборы. По его словам, Москва больше делает ставку не на боевые действия, а на вмешательство в предвыборную кампанию в Раду.

"Их первая стратегическая линия – добиться прихода к власти в Украине пророссийских сил, соответственно, тогда все проблемы Кремля вообще решаются. С теми из них, которых Москва считает договороспособными, и которые даже могут нами позиционироваться как вполне проукраинские и патриотические. Эти кандидаты постараются за какие-то дивиденды, путем какого-то торга получить лояльность к себе со стороны Кремля, а Москва будет добиваться каких-то целей по Донбассу".

Координатор "Информационного сопротивления" отмечал, что НАТО полностью пришел в себя и начал реагировать на военную угрозу со стороны России, приняв решение о новой военной стратегии.

"В НАТО "скушали" войну против Грузии и оккупацию части ее территории, "скушали" начало военной агрессии против Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса, появление целых соединений российских войск на западных кордонах РФ и массы войск в Крыму, размещение носителей ядерных зарядов (а может, и самого ядерного оружия) в том же Крыму и Калининградской области, российскую агрессию в Черном и Азовском морях, разрушение Москвой международной правовой договорной базы в сфере безопасности, и т.д., и т.п. "Скушали" даже тот факт, что уже в конце 2014 года Кремль в своей новой военной доктрине назвал НАТО главной угрозой для национальной безопасности РФ".

Тымчук рассказывал, зачем президент РФ Владимир Путин набивает Крым войсками.

"Набивая его войсками, она демонстрирует, что Россия в регионе имеет очень серьезные позиции в военном плане. То же самое касается и увеличения военно-морского флота в Черном море. При всех стараниях, усилиях россиян на господство в море, нужно понимать, что Черное море – это довольно неблагоприятный театр военных действий в случае какого-либо вооруженного конфликта. Черное море – закрытое и очень маленькое. Соответственно, те системы вооружения, которые есть у РФ и стран НАТО — полностью перекрывают акваторию Черного моря".

Читайте также интервью сайту "Сегодня" Дмитрия Тымчука: "Если бы "зеленые человечки" полезли еще и из Беларуси, ВСУ бы справились".

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