"Если самодисциплина не работает, ее надо внедрять" – мэр Черновцов

Алексей Каспрук выступил за дополнительные полномочия для местных властей, чтобы побороть коронавирус

Мэр Черновцов Алексей Каспрук считает, что местным властям следует предоставить больше полномочий в борьбе с нарушителями требований общенационального карантина.

Об этом чиновник заявил в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Дайте инструмент, которым можно ограничить передвижения граждан по улицам города, чтобы несознательные не шатались. Сознательные берегут свое окружение, стараются лишний раз не выходить из дома. Но есть бессознательные, которых, извините, только палкой надо заставлять сидеть дома", – заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Городской голова считает, что в Украине на законодательном уровне необходимо предоставить местным властям инструменты для борьбы с теми, кто своими действиями способствует распространению коронавируса.

"Измените законодательство о защите населения от эпидемии, измените административный кодекс, расширьте полномочия правоохранительных органов на какой-то период. Но должна быть все же дисциплина. Если самодисциплина не работает, значит ее надо внедрять. Везде, на каждой территории, централизованно. У меня сегодня, как у городского головы, не хватает полномочий. Потому что я что-то запретил – но это безнаказанно можно нарушить. 80% сознательных людей скажут "да", а 20% скажут – "не так", – заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Ранее "Сегодня" сообщали, что, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 27 марта, в стране официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели, и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Также мы писали о том, что 25 марта решением Кабмина по всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации.

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