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Если Украина прекратит защищаться от РФ, то прекратит существование – Порошенко

Сегодня, 20:25

Президент отметил, что ему неприятно слышать, когда иногда говорят, что Украина и Россия обе что-то должны сделать

Фото: president.gov.ua
Если Украина прекратит защищаться от РФ, то прекратит существование – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/855/506/5c6855506f508.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/855/506/5c6855506f508.jpeg Политика Президент отметил, что ему неприятно слышать, когда иногда говорят, что Украина и Россия обе что-то должны сделать

Президент Петр Порошенко заявил, что, если РФ прекратит стрелять на Донбассе, то наступит мир, если Украина не будет защищаться, то прекратит существование.

Об этом Порошенко сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая в рамках сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе".

По его словам, учитывая продолжающуюся российскую агрессию на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2", ситуацию с кибербезопасностью и вмешательство РФ в президентские выборы в Украине и прогнозируемое вмешательство в выборы в Европарламент, акт агрессии РФ в районе Керченского пролива, "мы с вами живем совершенно в новой реальности и мы должны научиться, как нам справляться с ней".

"Если мы не объединимся и не будем солидарны, то агрессор сможет продвинуться значительно вперед", - подчеркнул президент Украины.

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Порошенко отметил, что ему неприятно слышать, когда иногда говорят, что Украина и Россия обе что-то должны сделать, что Украина и Россия должны прекратить огонь.

"Это, честно говоря, просто чушь. Если Россия прекратит стрелять – наступит мир, если же стрелять перестанет Украина – это Украина перестанет существовать. Если мы прекратим защищать собственный суверенитет, собственную территориальную целостность, если мы перестанем защищать свободу и демократию посреди Европейского континента в XXI веке, то мы просто станем на колени перед агрессором", – подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Тег Донбасс, Порошенко, Петр Порошенко, агрессия России, мюнхенская конференция, Северный поток 2

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Источник:

УНИАН

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