Если Украина разорвет соглашение с РФ по Азову, то Керченский пролив фактически станет российским – Тука

По его словам, расторжение соглашения по Азову будет означать, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом

Расторжение двустороннего соглашения с Россией по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским.

Об этом в эфире Hromadske.ua заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, расторжение соглашения по Азову будет означать, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

"Можно надувать щеки, пока не лопнешь, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, что с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами – ред.). Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами", – пояснил Тука.

В то же время согласно двустороннему соглашению РФ и Украины, Азовское море и Керченский пролив, в частности, разделены пополам. Тука подчеркнул, что расторжение этого соглашения фактически будет означать полный контроль РФ над проливом.

"Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, извините, у нас пока нет. Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения", – подытожил замминистра.

Напомним, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите от России на море. Глава государства поручил провести морскую границу с РФ и оценить влияние на окружающую среду выбросов с "Крымского титана".

А пока политики разрабатывают морскую стратегию сдерживания России, украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.



