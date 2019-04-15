Если Зеленский станет президентом: Парубий указал на проблему сотрудничества
Спикер Рады опасается возможного президентства Зеленского, особенно после расстрела парламента в его фильме
Пока не ясно, кто победит на выборах, и даже еще не состоялись дебаты между кандидатами в президенты, глава Верховной Рады Андрей Парубий объяснил в интервью телеканалу "Украина", что сотрудничество парламента с возможным президентом Владимиром Зеленским под большим вопросом.
"Я не знаю, каким будет сотрудничество парламента, если победит Владимир Зеленский. Все что я знаю, что у него, оказывается, есть какой-то секретный план относительно парламента. Украинский парламент, и я как глава парламента, открыт к диалогу. Я не понимаю, какие секретные планы могут быть относительно Верховной Рады", – сказал он.
Парубий вспомнил эпизод из фильма "Слуга народа", где Зеленский в образе президента расстреливает парламент из автоматов и припомнил, что в реальной жизни уже были угрозы Верховной Раде.
"Литературный герой ("президент Украины Голобородько", которого в фильме играет Зеленский. – Ред.) из этой команды один из своих фильмов заканчивает расстрелом парламента. Не понимаю, откуда такой импульс. У нас уже были люди, которые приходили с гранатами в Верховную Раду (вероятно, речь о гранатах нардепа Надежды Савченко. – Ред.) и было доказано, что это сценарий из России. Для меня большой знак вопроса, какое может быть сотрудничество с этим человеком, который так себе видит взаимоотношения с парламентом", – подчеркнул спикер ВР.
Читайте полный текст интервью с Андреем Парубием, в котором он рассказал, как Рада будет работать после выборов.
А тем временем на днях социологи опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты. В частности, группа "Рейтинг" отмечает: среди тех, кто точно пойдет на выборы – на вопрос – за кого вы отдадите свой голос 21 апреля, 61% опрошенных ответили – за Владимира Зеленского. За Петра Порошенко готовы проголосовать 24% опрошенных украинцев. Затруднились 15%.
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