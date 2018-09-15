ЕСПЧ назначил первое заседание по оккупации Крыма

Первое процессуальное заседание о нарушении прав человека в Крыму и оккупации полуострова запланировано на 27 февраля 2019 года в Страсбурге

Европейский суд по правам человека назначил первое процессуальное заседание по иску Украины в ЕСПЧ о нарушении прав человека в Крыму и оккупации полуострова на 27 февраля 2019 года в Страсбурге.

Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов во время дискуссии в рамках ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии Крымская декларация – что дальше?.

"Министерство юстиции подало иск в Европейский суд по правам человека еще до того как состоялся так называемый референдум. То есть мы это сделали как только получили новость о том, что там происходит и о тех вооруженных людях, которые захватывали власть. Вот только сейчас мы получили сообщение официальное от Европейского суда по правам человека, в деле по Крыму первое рассмотрение этого дела назначено в Страсбурге на 27 февраля 2019 года и это только причастность, то есть первое процессуальное заседание", – сказал он.

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Петухов отметил, что в ЕСПЧ заняло "5 лет для того, чтобы подойти только к рассмотрению процедурных аспектов".

"Поэтому мы понимаем, что все дело будет рассматриваться еще дольше", – подчеркнул он.

Замминистра юстиции также добавил, что судебные иски Украины в Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН и в Международный уголовный суд является юридическим путем восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 10 августа Украина подала иск в ЕСПЧ против России из-за нарушений Москвой прав украинских политзаключенных. Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил, что в поданном заявлении 130 страниц. К нему также прилагается около 3 тыс. страниц дополнений, в которых описаны нарушения по 71 политзаключенному украинцу.

Всего в Европейский суд по правам человека Украина подала пять крупных исков по межгосударственным делам.