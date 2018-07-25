ЕСПЧ призывает Сенцова прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека принял решение относительно обеспечительных мер в отношении незаконного осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

"Суд принимает решение по обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку", – говорится в сообщении.

Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому режиссеру предложил принять лечение ради спасения его жизни.

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Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

Временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.

Ранее стало известно, что десятки общественников и деятелей культуры написали письмо украинскому политзаключенному Олегу Сенцову с просьбой остановить голодовку.

В начале июля в Москве прошел концерт в поддержку Сенцова. Выступал рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, украинец якобы хорошо себя чувствует, однако он даже побывал в реанимации.