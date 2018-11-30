ЕСПЧ вынес срочное решение по захваченным РФ украинским морякам

Международная инстанция озвучила требования о необходимости возвращения украинцев в свою страну

В Страсбурге Европейский суд по правам человека провел экстренное заседание, результатом которого стало принятие решения по захваченным российскими ВМС в Керченском проливе украинским морякам.

Как сообщает источник InfoResist в Министерстве юстиции, в ЕСПЧ обратилась Украина с заявлением о применении предварительных мер в отношении захваченных Россией моряков ВМС по Правилу 39 Регламента Суда.

По итогам рассмотрения дела судьи соответствующим решением обязали Россию вернуть всех военных Украине.

Суд также требует от Кремля сообщить о местонахождении украинских моряков, об их состоянии здоровья, а также обеспечить лечение раненым.

В решении ЕСПЧ указана необходимость указания причин захвата украинцев Россией в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.