"Есть цель. Готовы побеждать": Яценюк и "Нородный фронт" остаются в большой политике

"Народный фронт" идет бороться за Раду и формирование правительства

"Есть цель. Готовы побеждать": Яценюк и "Нородный фронт" остаются в большой политике Алевтина Нагорная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4f/b7a/5c5c4fb7a6000.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4f/b7a/5c5c4fb7a6000.png 2019-02-07T19:19:00+02:00 Политика "Народный фронт" идет бороться за Раду и формирование правительства

На съезде политической партии "Народный фронт" ее лидер Арсений Яценюк заявил, что остается в большой политике и планы его — сверхамбициозные. В присутствии своей команды он рассказал, на чем сконцентрируется и пойдет ли в президенты "Народный фронт" — партия-победитель последних парламентских выборов, а сам Яценюк — экс-премьер, возглавивший Кабмин в самые сложные времена для Украины — сразу после Революции достоинства. Тогда действующее правительство прозвали "камикадзе". Спасти страну от дефолта, стабилизировать экономику, возобновить сотрудничество с международными кредиторами, отказаться от российского газа, подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и получить безвиз. Пять лет назад это были только планы, но, по словам политологов, их удалось реализовать.

"Можно вспомнить, что в наиболее критические первые три месяца президента в стране не было. Его обязанности исполнял Александр Турчинов (секретарь СНБО. — Авт.). Мы помним, как украинские танки и БТР не могли выехать — не было топлива и аккумуляторов. Как Яценюк договаривался о топливе в долг, об аккумуляторах, за которые заплатят потом, потому что под Карловкой нам нужны были танки и БТР", — говорит политолог Кирилл Сазонов.

Его коллега Тарас Березовец добавляет: тогда риск дефолта был реальным.

"Его вероятность была 99,9%. И только очень быстрые "хирургические" действия премьера Яценюка смогли остановить самый страшный сценарий. Украина устояла, устояла финансовая система, не было дефолта и банковского кризиса. Люди вовремя получали зарплаты, пенсии. Благодаря этому удалось очень быстро выйти на экономический рост", — добавляет Березовец.

Сам Яценюк на съезде подчеркнул: была проведена титаническая работа, и сделать это удалось благодаря командной работе.

"Каждый член команды "Народного фронта" делал свою работу на фронте, в парламенте и правительстве. Я благодарю всех собратьев, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Арсена Авакова, Максима Бурбака, каждого члена нашей фракции и каждого члена правительства. Это наша общая борьба и наша победа", — сказал он.

В свою очередь Александр Турчинов задался вопросом: если бы отошел "Народный фронт", кто бы остался?

"Кто стал бы в проломе, защищая страну? Кто смог бы без нас сформировать правительство, которое должно было фактически просуществовать всего три месяца? Это был наш сознательный выбор и наша ответственность перед нашей страной",— заявил он.

Пришел поддержать "Народный фронт" и преемник Яценюка, действующий премьер-министр Владимир Гройсман. Он поблагодарил политика за четкую государственную позицию в принятии решений.

"Только вместе мы сможем, не мешая друг другу, сделать общее дело. Для этого нам нужно единство", — добавил глава Кабмина.

Не открестились на съезде и от ошибок и непопулярных решений.

"Да, мы делали непопулярные шаги, да не озирались, нравится это или не нравится. Мы делали то, что должны. Мы потратили свой рейтинг доверия победителей выборов на очень важные структурные, фундаментальные вещи для страны", — подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков.

Политологи сходятся во мнении, что при условии участия в президентских выборах и презентации своей предвыборной программы "Народный фронт" мог бы переубедить голосовать за себя многих украинцев.

"Я долго думал об этом, — говорит Яценюк. — Это непростое решение. Вследствие массированной дискредитационной кампании сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента. Я реалист. И будет безответственно, если в таких условиях привнести разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят перемен в стране".

Однако "Народный фронт" успокоил своих избирателей — партия остается в большой политике и свои усилия направит на октябрьские выборы в парламент.

"Я принял решение, что мы должны бороться за выборы в Верховную Раду, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. В это я верю, и я знаю, что это мы сделаем", — подытожил Яценюк.

Уверенности делегатам добавили слова министра образования Лилии Гриневич.

"Перед нами — сложный тернистый путь. Но я не боюсь его, потому что рядом Арсений Петрович, потому что рядом сильная профессиональная команда".

Лидер политсилы: "Вследствие массированной дискредитационной кампании сейчас нет высоты, чтобы выиграть выборы президента"

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АВТОР: Алевтина Нагорная Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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