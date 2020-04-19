Есть ли свет в конце кризиса: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

- Не получим ли мы огромную волну заболеваемости после Пасхи?
- Чем почти всю неделю дышат киевляне? Неужели и вправду – дымом из Чернобыля?
- Есть ли свет в конце тоннеля того экономического кризиса, в который Украина входит все глубже?
Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".
Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":
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