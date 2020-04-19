Есть ли свет в конце кризиса: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

Не получим ли мы огромную волну заболеваемости после Пасхи?

Чем почти всю неделю дышат киевляне ? Неужели и вправду – дымом из Чернобыля?

? Неужели и вправду – дымом из Чернобыля? Есть ли свет в конце тоннеля того экономического кризиса, в который Украина входит все глубже?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

В тренде Оккупанты поднимают ставки: почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама