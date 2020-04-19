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  1. Новости политики

Есть ли свет в конце кризиса: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

19 апреля, 18:33

Александр Мещерский

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

  • Не получим ли мы огромную волну заболеваемости после Пасхи?
  • Чем почти всю неделю дышат киевляне? Неужели и вправду – дымом из Чернобыля?
  • Есть ли свет в конце тоннеля того экономического кризиса, в который Украина входит все глубже?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

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