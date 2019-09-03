Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

"Есть определенный успех": Пристайко рассказал о встрече в "нормандском формате"

3 сентября, 07:37

Переговоры в Берлине длились почти восемь часов

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем говорили на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая прошла вчера в Берлине. Переговоры длились почти 8 часов, сообщает "Укринформ".

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", – сказал дипломат, который выступал в роли советника президента.

Реклама

Пристайко отметил, что детали по договоренности всех 4 сторон он раскрыть не может. Но среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

В тренде
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

"Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения", – добавил Пристайко.

Напомним, недавно в Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

встреча берлин детали нормандский формат Пристайко

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и Тимошенко
Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и ТимошенкоПолитика
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны деталиПолитика
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиков
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиковПолитика
Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встреч
Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встречПолитика
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила "казначейский" рекорд: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...