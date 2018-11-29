Освобождение пленных украинских моряков: политолог указала на важный момент

Украина может довольно быстро добиться освобождения 24-х моряков, попавших в плен после атаки российских военных и захвата трех кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее мнению, в отличие от других случаев, в этой ситуации у Украины есть прямые доказательства деструктивных, ничем необоснованных агрессивных действий России.

"В отличие от других случаев, сейчас зафиксирован открытый акт агрессивного поведения со стороны Российской Федерации. Захват произошел под ее знаменами. И этот факт Россия не скрывает. Следовательно, это дает возможность более активно на это реагировать в рамках международно-правовых институтов. Поэтому есть шанс, что в отличие от других плененных украинцев, мы увидим наших моряков быстрее", – считает Яхно-Белковская.

Тем более на сторону Украины стали западные лидеры, что также внушает надежду.

"Мы сейчас слышим довольно жесткие оценки. Трамп, например, сказал, что вообще может отменить встречу с Путиным в рамках G20. Ангела Меркель во время встречи с украинским премьер-министром также осудила этот факт, сделала много оценок в пользу Украины. Все видели видео, слышали лексику", – говорит политолог.

По ее мнению, не исключено и такое развитие событий, что агрессор будет как можно дольше удерживать пленных моряков и использовать их в качестве инструмента давления.

"Может быть и другой сценарий, учитывая заявления Владимира Путина о том, что он не намерен до выборов вообще что-то обсуждать с действующей властью. И то, что когда произошел этот инцидент, президент Украины звонил в Россию, но разговор не состоялся именно по инициативе российской стороны. Это может означать, что и этих заложников Россия будет удерживать и не спешить их отпускать", – добавляет эксперт.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, вместе с арестованными в оккупированном Крыму моряками, Россия удерживает уже более 80 украинцев. Уже три месяца активисты в Москве требуют их освобождения, ежедневно выходя на пикеты в разные места российской столицы.

В свою очередь, европейцы выступили с требованиями к Москве после нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе. Так, в ЕС настаивают на том, чтобы Россия освободила украинских моряков.