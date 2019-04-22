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Есть шансы на сближение с Россией: Медведев прокомментировал выборы в Украине

Сегодня, 09:59

Глава российского правительства рассказал, что нужно от нового президента Украины для возобновления отношения с РФ

Дмитрий Медведев. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev
Дмитрий Медведев. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev.

По итогам второго тура выборов президента Украины, где уверенно побеждает Владимир Зеленский, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение отношений Украины и России после прихода нового главы государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава российского правительства считает, что риторика Киева в отношении Москвы вряд ли изменится с приходом нового президента.

"Выборы в Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий. У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу", – написал Медведев.

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В то же время он считает, что шансы на улучшение взаимодействия Украины с Россией все же есть и объяснил, что для этого нужно.

"Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся в Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие", – подчеркнул Медведев.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 8:20 22 апреля, Зеленский набирает 73,19% (12 160 694 голосов избирателей), у Порошенко – 24,48% (4 068 156). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег Россия, выборы, Медведев, Выборы президента Украины 2019

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