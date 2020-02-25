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Эстония – друг и партнер Украины: Разумков прилетел в Таллинн

25 февраля, 19:52

Спикер Рады встретился с эстонским президентом Керсти Кальюлайд

Украина благодарна Эстонии за поддержку в борьбе за территориальную целостность и суверенитет страны.

Об этом во время официального визита в Эстонию 25 февраля заявил на встрече с президентом балтийского государства Керсти Кальюлайд председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Эстония является близким другом и надежным партнером Украины. Для нас очень ценна как поддержка на международных площадках, так и помощь в реабилитации наших военных", – подчеркнул Разумков.

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Он напомнил, что приоритетом для Украины остается движение в ЕС и НАТО.

"Позиции парламента и президента в этом вопросе полностью совпадают. Мы должны продолжать работать над внедрением тех европейских норм права, которые позволят нам реализовать принципиальные шаги на пути Украины в Европу", – отметил спикер Рады.

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Напомним, что свой первый официальный визит в страны Балтии накануне спикер ВР начал накануне с Латвии. Разумков встретился с премьер-министром этой страны Кришьянисом Кариньшем, главой парламента Инарой Мурниеце и украинской диаспорой. Латвийская сторона заверила, что готова и дальше помогать Украине и будет поддерживать ее на международной арене.

Кроме того, он обсудил с латвийским президентом Эгилсом Левитсом взаимодействие на международной арене и усиление межгосударственного сотрудничества двух стран.

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Эстония Керсти Кальюлайд Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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