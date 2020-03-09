Эта Россия никогда не признает свою вину за MH17 – Климкин

В отличие от российской, нидерландская правовая система не является политически управляемой и доведет это дело до конца, говорит дипломат

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Сегодня начинается суд по четырем лицам, которых обвиняют в причастности к авиакатастрофе рейса MH17 . Понятно, что приказы отдавали не они. Не обошлось без высшего военного и политического руководства РФ. Оно будет пытаться превратить процесс в шоу, будет вбрасывать новые версии: делать все, чтобы сбить этот вопрос с повестки дня.

Об этом сайту "Сегодня" сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В Москве понимают, что юридический процесс против четырех обвиняемых является политическим процессом против России. Пока он идет – Россия на скамье подсудимых.

"Следственная группа (в начале августа 2014-го под руководством нидерландской прокуратуры была создана Международная следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. – К.З. ) сделала классную работу и, думаю, что это только начало. Признает ли Россия когда-нибудь свою вину, как сделала Ливия в случае Локерби? Эта Россия точно не признает, но это будет означать, что преступление навсегда будет с ней связано. В отличие от российской, нидерландская правовая система не является политически управляемой и доведет это дело до конца. Помощь в этом является нашим общим долгом", – считает Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о суде по MH17 в Нидерландах: ТОП-5 главных вопросов и ответов

По его словам, каждое безнаказанное преступление приведет к ощущению безнаказанности и новым жертвам.

В тренде Дело MH17: почему России неудобно в своей шкуре

"Рукописи, как считают классики, не горят. Преступления против человечности не забываются. Найти и наказать виновных – это не только о справедливости и дань погибшим, их родным и близким. Это о нас. Мы все шепотом или вслух жалуемся на медлительность правосудия, нам хочется справедливости здесь и сейчас. Верховенство права работает медленно, но верно. Особенно, если это высокий суд Гааги, который даже Россия называла беспристрастным. Я верю, что когда-то родные и близкие погибших смогут отдать им дань на месте катастрофы, после деоккупации. Они никогда не успокоятся, пока виновные не будут наказаны. Мы тоже", – подытожил украинский дипломат.

Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) стартует судебный процесс по делу MH17. Авиакатастрофа малазийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства (для этого даже пришлось менять национальное законодательство). Из-за большого резонанса рассмотрение дела перенесли из окружного суда в Гааге в Юридический комплекс Схипхол, который находится возле международного нидерландского аэропорта. Аккредитовано более 400 журналистов, для которых возле юридического комплекса построили большой пресс-центр.

Первый день судебного процесса судьи называют предварительным и чисто техническим: суд представит стороны обвинения и защиты, и решит, как в целом будет организован процесс. В составе украинской делегации, которая также будет на суде, – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, замначальника управления департамента военных конфликтов Генпрокуратуры Николай Говоруха, замглавы СБУ Владимир Горбенко и начальник отдела управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что родственники погибших рассказали, чего ждут от дела о сбитом MH17 .

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с родственником погибших на MH17: "России неудобно в своей шкуре, они хотят избежать ответственности" .

Реклама

Видео: Facebook

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама