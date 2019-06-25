"Это абсолютно недопустимо": Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ, по словам политика, создает большие угрозы для самой Парламентской ассамблеи Совета Европы

Владимир Гройсман. Фото: Урядовий портал

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы создаст большие угрозы для самой Ассамблеи.

"Это абсолютно недопустимо. Я считаю, что это создает большие угрозы для самой Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я думаю, что это – и есть цель России – сделать деструктивные шаги, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор. Этого допустить невозможно", – сказал Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

Премьер отметил, что если все-таки решение в ПАСЕ будет в пользу России, то Украина будет принимать консолидированные жесткие действия в отношении ПАСЕ.

Гройсман подчеркнул, что он осуждает решения лидеров стран Евросоюза, которые дают директивы своим делегациям связанные с возвращением России в ПАСЕ.

А лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук добавил, что Россия не выполнила ни одного требования для ее возвращения в ПАСЕ.

"Что случилось такого, вопрос к европейским партнерам, что Россию необходимо возвращать в ПАСЕ. Мне кажется, что Европа в ПАСЕ должна демонстрировать европейские ценности", – резюмировал он.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

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