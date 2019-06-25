"Это абсолютно недопустимо": Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ, по словам политика, создает большие угрозы для самой Парламентской ассамблеи Совета Европы
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы создаст большие угрозы для самой Ассамблеи.
"Это абсолютно недопустимо. Я считаю, что это создает большие угрозы для самой Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я думаю, что это – и есть цель России – сделать деструктивные шаги, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор. Этого допустить невозможно", – сказал Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.
Премьер отметил, что если все-таки решение в ПАСЕ будет в пользу России, то Украина будет принимать консолидированные жесткие действия в отношении ПАСЕ.
Гройсман подчеркнул, что он осуждает решения лидеров стран Евросоюза, которые дают директивы своим делегациям связанные с возвращением России в ПАСЕ.
А лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук добавил, что Россия не выполнила ни одного требования для ее возвращения в ПАСЕ.
"Что случилось такого, вопрос к европейским партнерам, что Россию необходимо возвращать в ПАСЕ. Мне кажется, что Европа в ПАСЕ должна демонстрировать европейские ценности", – резюмировал он.
Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.
Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.
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