Это большое достижение: эксперты ЕС оценили судебную реформу в Украине

Эксперты проекта Европейской Союза "ПРАВО-Justice" отмечают, что Украина минимизировала политическое влияние на судебную власть. Отныне судьи назначаются только по результатам процедуры сложного конкурсного отбора. Об этом говорится в отчете "Отбор и оценка судей", который был презентован 23 ноября в Киеве.

Благодаря работе Совета по вопросам судебной реформы впервые в украинской истории был сделан практический переход от отдельных инициатив к более системному подходу к реформам в области юстиции.

"Вы сделали то, что в других странах развивалось на протяжении многих лет. А вы сделали ее в короткий срок и даже опробовали- это уже большое достижение", – сказал директор Департемента Министерства юстиции Австрии, эксперт проекта ЕС "Право-Justice" Георг Става.

В большинстве стран новый подход, который применила Украина к отбору и квалификационной оценке действующих судей, еще никогда не применялся к государственному сектору в целом, не говоря о судебной власти.

Эксперты отмечают, что украинская процедура оценивания с целью отбора или определения уровня квалификации судей является уникальной по своему объему и содержанию в мире и имеет специфические особенности.

А именно:

сложность и комплексность процедур и методик оценки кандидатов;

участие гражданского общества;

высокий уровень технократичности при проведении оценки кандидатов, в рамках которого оцениваются не только юридические знания, но и их социальная компетентность и психологические способности на основе установленных критериев.

Психологическое тестирование заслуживает отдельного внимания, поскольку во время него проверяются общие знания и навыки (IQ) судей и кандидатов, этика и добродетель, социальные компетенции, склонность к патопсихологическим рискам и другие социальные и управленческие навыки.

"Психологическое тестирование уже положительно повлияло на общий процесс, выступая в роли важной процессуальной гарантии, что ограничивает дискреции Комиссии в части оценки социальных и психологических характеристик кандидата на судейскую должность", – говорится в отчете.

Существенный "вес" метода психологического тестирования, который можно сравнить с методами, которые уже применяются, хотя и в меньших масштабах, в некоторых странах ЕС; является хорошей базой для получения детальной экспертной оценки личности кандидата.

Эксперты признают, что не только судьи, адвокаты и ученые-юристы с соответствующим профессиональным опытом теперь могут подать свою кандидатуру на занятия судейской должности в Верховном Суде, апелляционных и специализированных судах.

Напомним, в 2016 году Украина начала процесс системной перезагрузки судебной власти путем введения обязательной квалификационной оценки всех действующих судей с целью подтверждения ими способности осуществлять правосудие. Перезагрузка судебной власти также включает в себя отбор новых судей и создание новых судов. Более 6000 судей и кандидатов на судейские должности пройдут через процедуры, разработанные Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ).

Ранее мы писали, что для многих местных судов Украины 2018-й станет последним — в течение текущего года их планируют ликвидировать и заменить окружными судами.

"Сегодня" разобралась, какие риски скрывает реформа.