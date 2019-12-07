"Это большой фарс": Вакарчук раскритиковал Минские соглашения

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Комплекс мер по реализации Минских договоренностей был подписан в феврале 2015 года, и за пять лет так ничего и не произошло.

Об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил в интервью сайту "Сегодня".

"Это означает, что они не работают, и их никто не собирался выполнять. Это большой фарс. Правда, этот фарс на первом этапе, надо отдать должное, остановил горячую фазу войны и сохранил большое количество жизней. Но вы знаете, что после подписания Минска погибло еще больше украинцев. Поэтому, когда некоторые из наших западных партнеров, по крайней мере кулуарно об этом говорят, я считаю, что такая позиция не до конца откровенная и честная, потому что все они должны осознавать, что Украина на сегодняшний день – форпост Европы в борьбе, собственно, за Европу, европейские ценности и спокойствие", – заявил он.

По словам политика, нельзя мерить, заслужила Россия санкций или нет, исключительно по вещам, которые являются политическими уступками Украины.

"Санкции были введены за вопиющее нарушение международного права, аннексию Крыма, интервенцию на Донбасс, катастрофу MH17... И привязывать санкции только к тому, продолжит ли Украина на год закон, который она не может выполнить, или, если выполнит, де-факто потеряет свой суверенитет, не думаю, что это партнерское поведение. Надеюсь на искренность наших европейских коллег. Однако от тех, с кем общаюсь я, таких ультиматумов не слышал", – резюмировал Вакарчук.

Кроме того, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что Украина должна не спешить в принятии решений относительно Минских договоренностей. Так, отвечая на вопрос о заявлении главы фракции Сергея Рахманина о том, что заморозка ситуации – это единственный способ остановить войну, Вакарчук сказал, что это позиция всей фракции.

Больше читайте здесь: "России не выгоден мир на украинских условиях": интервью со Святославом Вакарчуком".

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