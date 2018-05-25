"Это будет исторический момент": Порошенко сделал заявление по закону об Антикоррупционном суде

Президент отметил, что депутаты подали к этому законопроекту две тысячи поправок, что замедляет его принятие

Закон "О Высшем антикоррупционный суд" должен быть проголосован Верховной Радой уже на следующей неделе. Об этом во время заседания Национального инвестиционного совета заявил Президент Петр Порошенко, подчеркнув, что готов подписать этот закон, передает пресс-служба Администрации президента.

"Очень важно, что мы приняли решение создать Антикоррупционный суд", – сказал Глава государства.

Он напомнил, что процесс создания Антикоррупционного суда в парламенте был заблокирован регистрацией законопроекта, который препятствовал ему, как президенту, подать свой вариант.

"Год этот процесс был заблокирован и лишь в конце декабря, когда парламент смог его отклонить или отозвать, сразу же на следующий день был зарегистрирован президентский законопроект", – добавил глава государства.

Петр Порошенко отметил, что его законопроект о создании Антикоррупционного суда поддержала почти конституционное большинство. В то же время, президент акцентировал на том, что депутаты подали к этому проекту две тысячи поправок.

"В среду Верховная Рада приступила к его рассмотрению, два дня работала и тысячу двести поправок в президентский законопроект был отклонен", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что рассмотрение законопроекта во втором чтении продолжается и сейчас. "И я надеюсь, что на следующей неделе это будет исторический момент, когда Верховная Рада будет иметь возможность принять этот законопроект в целом", – сказал он.

"Конечно, подчеркиваю, что две тысячи поправок не способствуют объективному рассмотрению, народные депутаты замедляют процесс. Но хочу подчеркнуть, что моя политическая воля заключается в том, чтобы по этой новой институции было принято решение. Этой новой судебной институции – быть", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также выразил убеждение, что окончательная версия Закона будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами.

"Мы должны найти достаточно сил и депутаты должны поддержать законопроект. И в июне Украина имеет и проголосовать, и я подписать этот важный законопроект", – сказал Глава государства.

Петр Порошенко также подчеркнул, этот Закон важен не для МВФ, важен не для наших международных партнеров: "Он, в первую очередь важен для Украины, для того доверия, которое мы завоевали в мире".

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.