"Это был Дед Мороз": Кива прокомментировал скандальную переписку с Жириновским

Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива отказался подтвердить либо опровергнуть, действительно ли переписывался в Раде с депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает Pavlovsky News.

На вопрос журналиста о подлинности этой переписки и действительно ли это был Жириновский Кива сперва отшучивался, но после настоятельного повторения вопроса о Жириновском, не стал отрицать свое знакомство с лидером ЛДПР.

"Господи, а кто это был по-вашему? Это был Дед Мороз… Я не знаю, что они там подсмотрели, я честно, искренне вам говорю. Мне надо будет пересмотреть переписку, потому что столько с утра было сообщений, столько было информации. Они (журналисты. – Ред.) вообще любят подсматривать. Жизнь становится ярче", – сказал Кива.

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На вопрос о том, если это действительно был Жириновский, то почему он, как украинский политик, переписывается с депутатом Госдумы РФ, нардеп удивленно ответил, что якобы здесь ничего страшного нет.

"А в чем проблема? Государственная дума России, парламентарий (Жириновский. – Ред.). Мы же как-то стараемся найти компромиссы и точки соприкосновения: нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения", – подчеркнул политик.

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Кива добавил, что знаком с Жириновским еще с эфиров 2015 года и уточнил, что знаком с ним дистанционно.

Отметим, что российский политик Владимир Жириновский неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Украины. В недавнем заявлении по Украине он отметил, что надеется на оккупацию Киева российскими войсками.

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