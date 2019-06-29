Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Это была ловушка": Волкер отреагировал на предложение России об участии Украины в уголовном преследовании моряков

29 июня, 09:03

Это предложение, по мнению политика, является оскорблением правосудия

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России вернуть пленных украинских моряков при условии продолжения их уголовного преследования в Украине, было ловушкой. Об этом американский дипломат написал в своем Twitter.

"Россия не предложила освободить захваченных украинских моряков. Это "предложение" было оскорблением правосудия, поскольку не было оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины. Это была ловушка" – говорится в сообщении.

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о "российском разводе" и показал ноту МИД РФ. Климкин напомнил, что Россия могла бы без проблем завершить все внутренние процессы для освобождения моряков, но вместо этого захотела поймать украинские власти в ловушку.

Глава МИД Украины отметил, что в ноте-ответе была изложена позиция, которую Киев и его международные партнеры отстаивают с самого первого для российского плена моряков.

Напоследок он выразил недоумение, почему президент Владимир Зеленский, который на сегодняшнем брифинге эмоционально раскритиковал Климкина за то, что он не согласовал с ним ответ Кремлю, не высказал ему все претензии лично.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, моряки, Украина, уголовное преследование, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость " "Это была ловушка": Волкер отреагировал на предложение России об участии Украины в уголовном преследовании моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным

Сегодня, 03:11

Также Путин и Трамп говорили об Иране и Сирии

Украинские моряки и Россия в ПАСЕ: СМИ узнали о совместном плане Европы и Кремля

Вчера, 13:56

Сигналы о договоренностях ЕС и РФ поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко

Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина

27 июня, 17:05

Глава государства возмущен, что за его спиной велся "диалог" с Россией по морякам

"Своих не бросаем": истории пленных украинских моряков в цикле сюжетов "Сегодня" (укр.)

26 июня, 15:51

В Лефортовском СИЗО украинцы находятся уже седьмой месяц. Все это время "Сегодня" следили за их судьбой – ездили на суды, передавали письма поддержки, общались с родными

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: примеры преображений

Стефанчук рассказал, какие вопросы вынесут на референдум

Вокруг сериала "Чернобыль" разгорелся новый скандал

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Прогноз о последствиях глобального потепления для Украины

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Кота «научили» говорить и теперь он требует свободы

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь