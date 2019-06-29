"Это была ловушка": Волкер отреагировал на предложение России об участии Украины в уголовном преследовании моряков

Это предложение, по мнению политика, является оскорблением правосудия

Курт Волкер. Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России вернуть пленных украинских моряков при условии продолжения их уголовного преследования в Украине, было ловушкой. Об этом американский дипломат написал в своем Twitter.

"Россия не предложила освободить захваченных украинских моряков. Это "предложение" было оскорблением правосудия, поскольку не было оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины. Это была ловушка" – говорится в сообщении.

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о "российском разводе" и показал ноту МИД РФ. Климкин напомнил, что Россия могла бы без проблем завершить все внутренние процессы для освобождения моряков, но вместо этого захотела поймать украинские власти в ловушку.

Глава МИД Украины отметил, что в ноте-ответе была изложена позиция, которую Киев и его международные партнеры отстаивают с самого первого для российского плена моряков.

Напоследок он выразил недоумение, почему президент Владимир Зеленский, который на сегодняшнем брифинге эмоционально раскритиковал Климкина за то, что он не согласовал с ним ответ Кремлю, не высказал ему все претензии лично.

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