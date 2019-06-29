"Это была ловушка": Волкер отреагировал на предложение России об участии Украины в уголовном преследовании моряков
Это предложение, по мнению политика, является оскорблением правосудия
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России вернуть пленных украинских моряков при условии продолжения их уголовного преследования в Украине, было ловушкой. Об этом американский дипломат написал в своем Twitter.
"Россия не предложила освободить захваченных украинских моряков. Это "предложение" было оскорблением правосудия, поскольку не было оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины. Это была ловушка" – говорится в сообщении.
Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о "российском разводе" и показал ноту МИД РФ. Климкин напомнил, что Россия могла бы без проблем завершить все внутренние процессы для освобождения моряков, но вместо этого захотела поймать украинские власти в ловушку.
Глава МИД Украины отметил, что в ноте-ответе была изложена позиция, которую Киев и его международные партнеры отстаивают с самого первого для российского плена моряков.
Напоследок он выразил недоумение, почему президент Владимир Зеленский, который на сегодняшнем брифинге эмоционально раскритиковал Климкина за то, что он не согласовал с ним ответ Кремлю, не высказал ему все претензии лично.
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