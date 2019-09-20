"Это была спецоперация": в Раде объяснили провал законопроекта о разрешении "прослушки"

"Слуги народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

19 сентября Верховная Рада провалила законопроект о разрешении на "прослушку" для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР). По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, причиной непринятия документа стало "дезинформация" депутатов. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, в сессионном зале возникло недоразумение, поскольку "некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали многих депутатов".

"Потому что это касалось лично их... Потом мы сегодня на собрании фракции это продискутировали и оказалось, что это просто была спецоперация, информационная психологическая спецоперация. Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы. Они говорят: Да, мы извиняемся, что так произошло", – сказал Арахамия и добавил, что среди "слуг народа" нет противников этого законопроекта.

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В то же время политик уточнил, что именно заставило депутатов провалить законопроект. Как оказалось, все дело в норме о "прослушке" чиновников и депутатов.

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"То, что правоохранительные органы могут открывать уголовные дела, если они есть, и прослушивать депутатов. А почему нет? Почему вас можно прослушивать, а меня нельзя?.. Тогда это депутатская неприкосновенность, просто она возвращается. Но для чего тогда вы говорили на все камеры две недели тому назад, что вы отменили что-то?", – пояснил Арахамия и подчеркнул, что на следующем голосовании его фракция сама сможет принять закон, если другие не поддержат.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Верховная Рада поддержала проект постановления о внесении в повестку дня второй сессии и направление в Конституционный суд законопроекта № 1014 о закреплении в Конституции полномочий президента Украины в вопросе назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

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