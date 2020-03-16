"Это была тщательно подготовленная операция": Балух о "референдуме" в Крыму в 2014 году

В 2014 году 16 марта состоялся "псевдореферендум", устроенный Россией за присоединение Крыма. Крымский активист и бывший узник оккупантов Владимир Балух рассказал в интервью "Сегодня", что так называемый "референдум" был заранее спланирован россиянами.

По его словам, конкретно в его село для организации "референдума" не приезжали ни "казаки", ни россияне, а все организовывали местные власти.

"Но скорость, с которой все было сделано, с которой, так сказать, "организован" т.н. "референдум", – у меня нет сомнений, что это была заранее тщательно подготовленная операция", – сказал он.

Балух отметил, что принимал участие во всех выборах начиная с 1999 года – был или членом окружной избирательной комиссии, или членом комиссии на участке. И точно так же многие односельчане постоянно принимали участие в организации выборов.

"Они знают, как это делается, знают закон, процесс и так далее. Так вот, те люди, которые из года в год организовывали выборы в селе, во время "референдума" были практически не задействованы. Я так понимаю, они видели, что ничего общего с референдумом, плебисцитом это действо не имеет. Т.н. "референдум" организовывали преимущественно другие, которые ранее избирательным процессом не занимались", – сказал активист.

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Он объяснил особенность географического и политического восприятия Северо-Западного Крыма. По его словам, это крымская периферия, которая, как правило, отдалена от различных политических событий, но при этом всем она очень важна для взятия контроля над Крымом.

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"Северо-Западный Крым – наиболее проукраинская территория Крыма, с украинской и проевропейской ментальностью. Это подтверждали из года в год выборы. За всю свою жизнь я ни разу не видел в наших краях военной техники. Никогда. Но как раз в тот период она появилась. К сожалению, вынужден констатировать: при том, что мое село находится в наиболее проукраинской части Крыма, все было сделано руками местной власти. Именно власти. Потому что среди людей я не видел соответствующих настроений. Конечно, были обсуждения всех этих "фейков" вроде "поезда с бандеровцами едут", "всех резать и убивать будут". Но ничего, кроме ироничных усмешек, не только у меня, но и у большинства односельчан, они не вызывали", – подчеркнул он.

Читайте полный текст интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

Напомним, в 2014 году мир отреагировал на "референдум" в Крыму. Это незаконное действо никто не признавал, кроме самой России – страны высказывались в поддержку Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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