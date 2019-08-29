Это – часть игры: эксперт прокомментировал информацию о переводе Сенцова в Москву

Фото из открытых источников

Информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры как России, так и представителей западных стран.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, последние переводы и освобождения как с украинской, так и с российской стороны могут быть приурочены к предстоящей встрече в "нормандском" формате.

"Тут ситуация очень сложная. С одной стороны, российские оккупанты выпустили Эдема Бекирова в Крыму, с другой – в Киеве выпустили Кирилла Вышинского. А российские СМИ пишут, что Олега Сенцова перевели в Москву. Это идет большая игра, которая привязана к встрече в "нормандском формате". Я думаю, что лидерам Германии и Франции надо показать своим избирателям, что они могут на это влиять. В свою очередь, Россия показывает свою "добрую волю" за счет того, что у нее есть широкий "ассортимент" наших пленных. Они маневрируют этими людьми и пытаются их использовать в собственных интересах", – говорит Магда.

Несмотря на такую информацию в СМИ по поводу переводов украинских пленных, эксперт считает, что украинцам надо набраться терпения, ведь этот процесс не будет простым.

"Каждый адекватный гражданин Украины поддерживает идею, чтобы как можно больше наших граждан были освобождены и вернулись домой. Но надо понимать, что переговоры не пройдут под прицелом камер. Нам придется набираться терпения", – продолжает политолог.

Напомним, новости "Сегодня" также писали, что переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Звучали предположения, что обмен состоится до конца августа, и моряки "точно вернутся" в Украину. Кроме моряков, Киеву могли передать и других удерживаемых лиц.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама