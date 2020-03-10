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Это чушь и плевок в лицо: Путин ответил на слова Зеленского о Второй мировой

10 марта, 11:36

Сергей Мартынец

Российский президент вспомнил о миллионах украинцев, которые воевали с нацизмом

В Кремле продолжается истерика из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах Второй мировой войны. На этот раз российский лидер Владимир Путин назвал слова своего украинского коллеги чушью, что якобы СССР наравне с Германией виноваты в развязывании мировой войны.

Об этом сообщает "Российская газета".

Журналист заметил, что власти Польши не позвали российского лидера в Освенцим на 75-летие, но пригласили украинского президента, и Владимир Зеленский рассказывал про 1-й Украинский фронт и про 100-ю Львовскую дивизию.

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"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это – конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это – плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку", – сказал Путин.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце января во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея ввиду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Этими словами Зеленский разозлил россиян. В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

Также президент напомнил полякам, как украинский танк первым снес ворота Аушвица и украинские бойцы львовской дивизии освободили пленников концлагеря.

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Владимир Зеленский вторая мировая война Владимир Путин

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