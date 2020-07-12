"Это для тех, кто теряет веру в себя": Яценюк рассказал историю своего отца

Премьер-министр Украины 2014-16 годов Арсений Яценюк рассказал историю своего отца, который умер в прошлом году, но смог жить долгие годы в борьбе со смертельными заболеваниями.

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Об этом он написал в Facebook для тех, кто теряет веру в себя.

Арсений Яценюк отметил, что сегодня, в День Петра и Павла, его отцу было бы 79 лет.

"Он – человек большого сердца, глубокой души, высокой порядочности ума и достоинства. Мой самый высокий титул – сын Петра Яценюка", – написал политик.

Яценюк рассказал историю, как его отец боролся за жизнь. И этот рассказ адресуется тем, кто теряет надежду в себя.

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"Мой папа имел онкологические заболевания. Три! Первое – меланома, случилась, когда я был на втором курсе юридического факультета. 1992 год. Друзья нашей семьи – врачи – сказали, что папе осталось три месяца. Мама плакала. Я сказал – будем бороться. Папа сохранял спокойствие. Хирург в Черновцах, фамилию которого я помню уже 28 лет – Поморцев, сделал топ-операцию. Вторая онкология – карцинома кишечника. 2000 год. Здесь уже давали не три, а шесть месяцев. Отец сказал – ничего страшного нет. Я нашел врачей, и он полетел на операцию. За полгода никто бы и не догадался, что он тяжело болел. Третья онкология – рабдомиосаркома – оказалась сильнее. Два с половиной месяца мы провели вместе. Сражались за его жизнь. Иногда он ссорился со мной, что заставляю его есть, ходить, делать упражнения. Но даже это он делал очень по-доброму. Для медиков это был какой-то невероятный пример, как человек может преодолеть такие тяжелые заболевания. А для меня это было подтверждение того, каков мой отец – сильный, волевой, рассудительный. Победитель. Мне надо еще во многом брать с него пример. Он прожил замечательную жизнь. 27 лет он прожил от первой и 19 лет – от второй онкологии. Боритесь! Всегда! Боритесь за себя, за семью, за ближнего, за того, кто нуждается в помощи. Боритесь за нашу страну. Боритесь и побеждайте, как это делал мой папа", – написал Яценюк.

Пользователи сети под постом пишут в комментариях: "Светлая память", "Вечная память родителям, которые ушли в вечную жизнь", "Пусть память об отце всегда будет светлой", "Такие теплые и искренние слова надо заслужить. Ваш папа настоящий борец. Светлая память".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Арсений Яценюк показал своих дочерей и рассказал, где работает жена. В День отца он поздравил всех пап и написал: "Быть отцом – сложная и приятная работа", опубликовав фото с дочерьми.

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