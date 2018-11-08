"Это фарс, Кремль уже помазал главарей": в США сделали заявление по "выборам" на Донбассе

Америка не признает незаконные "выборы" боевиков на Донбассе и призвала Россию отменить их. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

Американские дипломаты отмечают, что Кремль уже выбрал своих ставленников, которые, судя по всему, и должны "победить".

"Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы" на Донбассе. Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

Отметим, что "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.