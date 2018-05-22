"Это горячий конфликт": президент Эстонии сделала заявление по Донбассу

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет на Донбасс и заявила, что российская агрессия против Украины должна быть в центре внимания международного сообщества. Об этом она заявила на совместной с украинским лидером Петром Порошенко пресс-конференции.

"Мы искренне надеемся, что мы будем соблюдать наше стратегическое терпение до тех пор, пока это будет необходимо, решения будут найдены намного быстрее, чем в долгосрочной перспективе. Российская агрессия на востоке Украины и незаконная оккупация Крыма должны оставаться в центре внимания международного сообщества. … Мы стоим бок о бок вместе, чтобы не позволить остальному миру забыть и вернуться к делам по привычным правилам, потому что война не может и никогда не будет обычным порядком ведения дел", – заявила президент Эстонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко рассказал о важном вопросе, который Меркель поднимала на встрече с Путиным

Кальюлайд четко дала понять, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, поэтому на Россию нужно продолжать оказывать давление.

"Именно поэтому я посещу восток Украины для того, чтобы позаботиться, что конфликт не забыт, и его не воспринимают как замороженный конфликт, осознавая – это продолжающийся горячий конфликт, когда обстрелы происходят каждый день, и это также наибольшая гуманитарная проблема, с которой сталкивается Европа. Я буду знать гораздо больше о ситуации на линии фронта через несколько дней, но уже сейчас я вполне убеждена, что мир должен оставаться объединенным в своей поддержке и сохранять постоянное международное давление. Европа должна оставаться объединенной, потому что Украина принадлежит к Европе", – сказала она.

Как рассказывал Петр Порошенко после переговоров со своей коллегой, Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на Донбасс. Он считает, что введение миссии ООН на всю территорию конфликта поможет закончить войну на Донбассе

Напомним, Керсти Кальюлайд на встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене в феврале прошлого года высказалась за сохранение санкций в отношении России. Она заявляла, что у России нет в Украине никакого "особого права".