"Это граждане Украины": Волкер призвал украинскую власть защищать жителей Донбасса
Он призвал Киев поддержать жителей ОРДЛО, пострадавших от российской агрессии
Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются гражданами Украины.
Об этом 27 апреля в своем Твиттере заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Люди, которые находятся на территории Восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. Обязанность правительства – сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.
В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". 27 апреля Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.
27 апреля Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.
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