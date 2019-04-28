"Это граждане Украины": Волкер призвал украинскую власть защищать жителей Донбасса

Он призвал Киев поддержать жителей ОРДЛО, пострадавших от российской агрессии

Курт Волкер. Фото: AFP

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются гражданами Украины.

Об этом 27 апреля в своем Твиттере заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Люди, которые находятся на территории Восточной Украины, подконтрольной России, являются гражданами Украины. Обязанность правительства – сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". 27 апреля Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.

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