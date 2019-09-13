"Это их большая ошибка": Зеленский прокомментировал "кнопкодавство" в Раде (видео)

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал "кнопкодавство" в Верховной Раде и заявил, что подобные случаи должно регулировать законодательство. Об этом он сказал, покидая форум Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Это их большая ошибка. Я знаю, что им передали. Они извинились", – сказал он.

На вопрос журналистов, будет ли он отбирать у них мандаты, Зеленский ответил, что для этого существует законодательство.

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент регулирует каждого депутата", – подытожил президент

Как сообщали новости "Сегодня", 12 сентября во время утреннего пленарного заседания началось спикеру ВР Дмитрию Разумкову доложили о "кнопкодавстве" в партии "Слуга народа". Он предложил Сергею Литвиненко и Елене Копанчук объясниться. Эти два депутата отказались от зарплаты за "кнопкодавство" и принесли извинения.

Напомним, первый "кнопкодав" в "Слуге народа" был зафиксирован 10 сентября. Им оказался Сергей Литвиненко. Он нажал кнопку своего соседа в сессионном зале Александра Скичко во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

На следующий день, 11 сентября, в Раде засекли нового "кнопкодава" от "Слуги народа" – Елену Копанчук. Она голосовала за Вячеслава Рублева – за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве.

Помимо "слуг народа" в Раде зафиксировали на "кнопкодавстве" внефракционного Александра Ковалева. Это произошло 10 сентября. Сам нардеп дал нелепое объяснение неперсональному голосованию, а другой депутат рассказал, где был в это время.

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