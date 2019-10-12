Это ловушка: Яценюк прокомментировал "формулу Штайнмайера"

/ Фото: Народный фронт

В интерпретации России "формула Штайнмайера" – это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ходе Рижской конференции 12 октября.

"Россия интерпретирует "формулу Штайнмайера" следующим образом: проведите сначала выборы, легитимизируйте наших российских бандитов вашими руками на территории Донецка и Луганска, а потом мы подумаем, может мы вам отдадим Донецк, Луганск и контроль над границей. Нам уже никто ничего не отдаст, потому что это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины", – отметил Арсений Яценюк.

По словам Яценюка, это ловушка, из которой президенту нужно выйти.

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Кроме того, лидер "Народного Фронта" подчеркнул, что "Россия не хочет выполнять Минские договоренности".

Он добавил, что важно единство в позициях канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского: "Они должны сохранять это единство, и президент Украины должен представить четкий порядок дня: какие шаги сделать РФ для восстановления территориальной целостности и независимости Украины".

По мнению Яценюка, президент должен четко сказать России, что Украина готова провести свободные и честные выборы, но только после того, как российские войска покинут территорию Украины и украинские правоохранительные органы вернут контроль над Донецком и Луганском.

Арсений Яценюк отметил важность четкой позиции по Крыму: "Россия пытается отделить вопрос Донецка и Луганска и вопрос Крыма. Мы знаем эту игру. Крым – на повестке дня, и это украинская территория ".

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает вариант с введением миротворцев на Донбасс и намерен поднимать этот вопрос в "нормандском формате".

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась Украина" .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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