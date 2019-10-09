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"Это моя вина": пресс-секретарь Зеленского извинилась за Kiev

9 октября, 11:16

Недавно Юлия Мендель неправильно указала в своем сообщении название украинской столицы, чем вызвала бурю гнева

Юлия Мендель

Юлия Мендель / Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за неправильное указание названия украинской столицы в английской версии. Об этом она написала в Twitter.

"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Это моя вина. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я обидела, не изменив цитату", – написала Мендель.

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Недавно Мендель обнародовала цитату из интервью Зеленского для издания Kyodo и написала, что его брали "in Kiev" вместо привычного для Украины и правильного – "Kyiv".

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Отметим, до недавнего времени в мире часто название столицы Украины в английском варианте писали как Kiev, что соответствовало русской транслитерации. Неправильное название Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского Союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv, согласно украинской транслитерации. Уже множество стран перешли на правильный вариант. Так, например, США официально "переименовали" Киев в международной базе.

А в мае крупнейший аэропорт в мире "переименовал" украинские города. Новый аэропорт Стамбула теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации.

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Киев Мендель Kyiv

Источник: Сегодня

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