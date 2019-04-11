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"Это напоминает фильм "Эквилибриум": Порошенко высказался о Зеленском

Сегодня, 14:24

Глава государства назвал своего оппонента виртуальным кандидатом и напомнил, что после 21 апреля наступит суровая реальность

Фото: AFP

Президент Украины Петр Поршенко сравнил избирательную кампанию своего оппонента и кандидата в президенты Владимира Зеленского фильмом "Эквилибриум" и назвал его "виртуальным" кандидатом. Об этом он сказал во время выступления на 12-м Киевском Форуме по безопасности.

Он раскритиковал методы Зеленского, который вещает только посредством видеороликов в интернете и не выходит в реальный мир.

"Сегодня в Украине есть действительно уникальная избирательная кампания. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Только с экранов телевизоров или смартфонов. Это напоминает фильм "Эквилибриум". Смотрите по случаю. Никакого "лидера" на самом деле не существует. Существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами. Легко быть президентом телесериала в виртуальном мире. Однако очень сложно быть лидером одной из крупнейших европейских стран в мире реальном", – сказал Порошенко.

Отметим, в фильме "Эквилибриум" был "глава государства", который вещал только с телеэкранов, хотя в реальности он не существовал.

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По словам президент Украины, после 21 апреля, когда пройдет второй тур голосования, наступит суровая реальность.

"Шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся, и наступит суровая реальность", – добавил глава государства.

Как известно, сразу после победы в первом туре президентских выборов, команда Зеленского начала выдвигать своим оппонентам перед вторым туром голосования различные условия – то сдать анализы, то по дебатам – и это все в основном в режиме видеообращений. Однако 10 апреля стало известно, что Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов.


В то же время сегодня у Зеленского сделали Порошенко новое предложение по дебатам. Кандидаты в президенты в день дебатов могут оказаться в разных местах, поэтому предложен выход из ситуации.

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, кандидат в президенты

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