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"Это напрямую касается России": принята резолюция против боевиков-наемников

Сегодня, 11:41

Андрей Парубий отметил, что это очень важная дипломатическая победа Украины

Фото: Минобороны РФ

Пока на Донбассе ВСУ уничтожают наемников из России, в Катаре на 140-й Ассамблее межпарламентского союза принята резолюция о недопустимости использования иностранных наемников для подрыва мира в государствах. Об этом заявил на утреннем пленарном заседании парламента спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Документ касается недопустимости использования наемников и иностранных боевиков как средства подрыва мира, международной безопасности, территориальной целостности государств и нарушения прав человека. По его словам, это произошло впервые под авторством украинских депутатов.

"Этот документ прямо касается противодействия российской агрессии против Украины, ведь резолюция направлена ​​на борьбу с военным наемничеством и против частных военных компаний, которые страна-террорист Российская Федерация использует в войне против Украины. Это очень важная дипломатическая победа Украины", – заявил Парубий.

Отметим, что Россия отправляет на восток Украины не только свои регулярные войска, но и наемников. Так, летом прошлого года международная группа расследователей Bellingcat показала наемников "Вагнера" на Донбассе. Отмечается, что наемники были вооружены как настоящая армия – танки, броневики и прочее вооружение.

Даже президент России Владимир Путин не стал отрицать причастность ЧВК "Вагнера" к войне на Донбассе. В то же время запретить "охранную деятельность" частных военных компаний он не может, поскольку, по словам Путина, в ней задействованы порядка миллиона человек.

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Тег Россия, Парубий, резолюция, наемники

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