"Это не перепись населения": Гончарук объяснил, зачем посчитали украинцев

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине официально не проводилась перепись населения, а лишь пробный ее вариант в двух регионах. Об этом он сказал во время отчета правительства в Верховной Раде.

По его словам, правительство начало аудит государства и первым делом решили подсчитать украинцев.

"Очевидно, что сначала нужно понять, что у тебя есть, а после этого уже принимать решения среднесрочные, долгосрочные и выстраивать стратегии. Аудит состоял из многих частей. Во-первых, мы провели оценку населения, которое в наличии. Для того, чтобы лучше понимать количество людей, которые живут на территориях, какой возрастной состав, их гендерный состав. Это не перепись населения, как этим пытались манипулировать, никакой "зрады" здесь нет", – сказал Гончарук.

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Премьер напомнил, что перепись населения была проведена в двух отдельных регионах для того, чтобы посмотреть, сколько это нам будет стоить и понять, будет ли эффективной такая перепись, если ее так проводить на всей территории Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство рассматривает вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам с анкетами и хочет перевести этот процесс в электронный вид. Так, с 1 декабря 2019-го в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному. В итоге в Украине насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек. Однако позже инициатора этого процесса министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета заподозрили в фальсификации переписи.

Напомним, осенью была представлена программа Кабмина на пять лет. Вся программа Гончарука – это набор целей. Слово "цель" встречается в ней 269 раз (и это не считая производных). В преамбуле программы так и записано: "Эта программа – это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее".

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