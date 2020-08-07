"Это не стиль Путина": в РФ сравнили ситуацию в Беларуси с захватом Крыма и Донбасса

Задержанные в Минске наемники ЧВК "Вагнер" приехали в Беларусь не для захвата власти или провокаций, поскольку отправить кучку бандитов на чужую территорию – это не стиль Кремля. Российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью сайту "Сегодня" высказал мнение, что вся это история с "вагнеровцами" – это спектакль от белорусского лидера Александра Лукашенко.

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По его словам, у Лукашенко резко ухудшилась предвыборная ситуация, и, чтобы мобилизовать электорат, он пугает избирателей, причем в первую очередь западноориентированных, "угрозами с востока". Однако эксперт сомневается, что эта "угроза" в виде "вагнеровцев" приехала свергать действующего президента. Также он указал на любопытное алиби, что якобы наемники накупили презервативов перед поездкой в неблагополучные страны.

"Это бред сивой кобылы. Я уверен, что это не так. Минск – это не Кабул. В Беларуси просто невозможно захватить власть с помощью военного переворота силами трех десятков или даже трех сотен "добрых молодцев". Которые, кстати, сидели там без оружия, но с презервативами. При том, что презервативы купить в любом белорусском магазине – не проблема. А вот в Сирии или какой-то африканской стране это добро было бы весьма уместно – далеко не всегда там их можно найти. Короче говоря, это спектакль. И, мне кажется, спектакль для национально озабоченных белорусов. Призванный показать им, что Лукашенко – единственная защита белорусской государственности от страшного Владимира Путина. И пункт 2 – это сигнал для Запада: если вы меня не поддержите и будете по-прежнему воспринимать как последнего диктатора Европы, можете получить единое государство России и Белоруссии. Соответственно, с танками и ядерными ракетами под Брестом. Для этого его генералы придумали этот, как им казалось, вычурный и изящный ход. Но, на мой взгляд, это все настолько искусственно, настолько театрально", – сказал Орешкин.

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Также политолог объяснил, почему нельзя сравнивать эту историю с началом захвата Крыма и части Донбасса. По его словам, Путин действует иначе.

"Сейчас многие начинают говорить: вот так же в Крыму было, на Донбассе с Гиркиным. Не так! В Крыму у Путина было все подготовлено. Там давно шла агентурная разработка. Там значительная часть военных (украинских военных, – ред.) больше смотрели на Москву, чем на Киев – не мне это вам рассказывать. Там, в конце концов, значительная часть населения – не 98%, конечно, но очень многие – хотели быть частью России. Так что у Путина там все было довольно легко. Но послать несколько десятков головорезов, чтобы они что-то учудили в Беларуси – это просто не стиль Путина. Он такие вещи готовит очень долго и тщательно, как в Крыму. А в Беларуси их бы просто перебили, как куропаток. Так что это, конечно, исключительно лукашенковская разработка", – объяснил Орешкин.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков. В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко сделал жесткое заявление по российским наемникам.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

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Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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