"Это недопустимо": США требуют у России освободить украинских моряков
Посольство США посвятило 75-дневному плену моряков ролик, в котором призвало Москву отпустить их на свободу
Соединенные Штаты снова призвали Россию немедленно освободить военнопленных украинских моряков, которые уже 75 дней незаконно удерживаются в Москве.
Очередное обращение американских дипломатов к режиму Владимира Путина было опубликовано на Facebook-странице посольства США в Украине.
"25 ноября 2018 года Россия атаковала и задержала 24 украинских моряков, которые передвигались в рамках международных и украинских вод. Они в плену уже 75 дней", – говорится в опубликованном видеоролике.
В обращении напоминается, что Россия не только незаконно задержала 24 украинских моряков, она еще и ранила трех из них во время атаки.
"Это недопустимо. Россия, отпусти всех украинских моряков немедленно!" – резюмировали в дипмиссии.
Напомним, что США уже не впервые заступаются перед Кремлем за плененных украинцев. В ноябре именно по этой причине американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.
Кроме того, американское посольство обратилось с требованием освободить моряков в их 50-ый день плена, а также выразило обеспокоенность их здоровьем и правами.
Также освободить пленников Россию призывал и специальный представитель США по вопросам Украины Курта Волкер, пригрозив Москве "дополнительными мерами" в противном случае.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Это недопустимо": США требуют у России освободить украинских моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд над военнопленными украинцами в России: адвокаты могут обратиться в ЕСПЧ
Судья отказал украинцам в удовлетворении их жалоб и не стал приобщать копию резолюции ПАСЕ
Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков
Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции «Об обращении с военнопленными»
В МИД Турции сделали заявление по освобождению украинских моряков и заложников из РФ
Конфликт в Керченском проливе необходимо урегулировать мирными методами, заявил Чавушоглу
ФОТОФАКТ. Адвокат показал рану пленного украинского моряка
Рана украинского моряка до сих пор не заживает в российском плену