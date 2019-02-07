"Это недопустимо": США требуют у России освободить украинских моряков

Посольство США посвятило 75-дневному плену моряков ролик, в котором призвало Москву отпустить их на свободу

фото: Громадське.

"Это недопустимо": США требуют у России освободить украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg 2019-02-07T20:00:00+02:00 Политика Посольство США посвятило 75-дневному плену моряков ролик, в котором призвало Москву отпустить их на свободу

Соединенные Штаты снова призвали Россию немедленно освободить военнопленных украинских моряков, которые уже 75 дней незаконно удерживаются в Москве.

Очередное обращение американских дипломатов к режиму Владимира Путина было опубликовано на Facebook-странице посольства США в Украине.

"25 ноября 2018 года Россия атаковала и задержала 24 украинских моряков, которые передвигались в рамках международных и украинских вод. Они в плену уже 75 дней", – говорится в опубликованном видеоролике.

В обращении напоминается, что Россия не только незаконно задержала 24 украинских моряков, она еще и ранила трех из них во время атаки.

"Это недопустимо. Россия, отпусти всех украинских моряков немедленно!" – резюмировали в дипмиссии.

Напомним, что США уже не впервые заступаются перед Кремлем за плененных украинцев. В ноябре именно по этой причине американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Кроме того, американское посольство обратилось с требованием освободить моряков в их 50-ый день плена, а также выразило обеспокоенность их здоровьем и правами.

Также освободить пленников Россию призывал и специальный представитель США по вопросам Украины Курта Волкер, пригрозив Москве "дополнительными мерами" в противном случае.

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