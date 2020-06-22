"Это неизбежно": Путин рассказал о визите президента Украины в Россию

Хозяин Кремля будет ждать, когда его украинский коллега приедет в Москву

Хотя президента Украины Владимира Зеленского в этом году решили не звать на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, визит украинского лидера в Москву неизбежен.

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Об этом в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов заявил президент РФ Владимир Путин

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем", – ответил он на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины в Россию.

Кроме того, Путин снова прокомментировал слова Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией, назвав это "умалением" вклада украинского народа в ход Великой отечественной войны.

По словам хозяина Кремля, это наносит "серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа".

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя, почему Владимир Путин второй год подряд не поздравил своего украинского коллегу с Днем победы, заявил об отсутствии "позитивной динамики в развитии диалога" между президентами Украины и РФ.

Как уже сообщалось, в этом году Парад победы в Москве решили перенести на пару месяцев. Почему это случилось, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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