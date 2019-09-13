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"Это новая реальность": в Центризбиркоме прокомментировали решение Рады

13 сентября, 17:17

Бернацкая напомнила, что по закону они должны были работать семь лет

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

В Центральной избирательной комиссии решение Верховной Рады называют политическим и несправедливым. Однако члены комиссии прощаются со своим коллективом и кабинетами.

Об этом рассказали "Украинской правде" заместитель главы ЦИК Евгений Радченко и секретарь Наталья Бернацкая.

"Мы это расцениваем как политическое решение... Мы – все... Если парламент считает так, то пусть так будет", – сказал Радченко и заявил, что это несправедливое решение, однако обжаловать его не станут.

Бернацкая напомнила, что законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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"После решения парламента мы собрались коллективом, чтобы попрощаться, сказать слова благодарности, потому что мы отработали очень тяжелый год … Мы оцениваем, что это новая реальность. Впервые в Украине появилась партия монобольшинства в парламенте. И, конечно, естественным является их желание перезагрузить все возможные органы, несмотря на 7-летний срок полномочий, предусмотренный законом для ЦИК, чтобы очередные выборы проводились тем составом ЦИК, который не имеет никакого отношения к тем парламентариям, которые пойдут на эти выборы", – рассказала она.

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В то же время она уверена, что судьбу ЦИК повторят и другие государственные органы, которые новая власть будет перезагружать.

"Надеюсь, что с нашим опытом мы найдем какую-то интересную сферу, в которой можно быть полезным. Но пока ничего конкретно сказать не могу, только сегодня эту новость получили. У меня очень счастлив муж, от того, что состоялся разгон ЦИК, потому что за последний год он меня почти не видел", – добавила Бернацкая.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В то же время в "Слуге народа" рассказали о планах сократить состав Центризбиркома. Народный депутат Александр Качура назвал оптимальное количество членов ЦИК и что будет с уволенными.

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