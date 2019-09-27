Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Это позор: Трамп высказался о слушаниях в Конгрессе из-за его разговора с Зеленским

27 сентября, 03:10

Трамп в очередной раз указал, что их телефонный разговор был «идеальным"

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведение слушаний в комитете по разведке палаты представителей, на которых конгрессмены допрашивали и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра.

"Я посмотрел немного новостей (про слушания – Ред.). Это позор", – сказал Трамп.

По его словам, председатель комитета, демократ Адам Шифф "придумывает истории". "Демократы проиграют нам на выборах (президента в 2020 году – Ред.), и они знают это. Поэтому они занимаются такими вещами", – отметил американский лидер.

Реклама

Он вновь назвал ситуацию вокруг его июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "охотой на ведьм". Трамп в очередной раз указал, что их телефонный разговор был "идеальным".

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

В тренде
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Зеленский конгресс Трамп стенограмма жалоба

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбыУкраина
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика
Богдан научил путинского пропагандиста, как добиться мира от российской власти: видео
Богдан научил путинского пропагандиста, как добиться мира от российской власти: видеоПолитика
"Так не охраняют ни Путина, ни Трампа": пропагандистов РФ шокировала охрана ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Loading...