Это позор: Трамп высказался о слушаниях в Конгрессе из-за его разговора с Зеленским

Трамп в очередной раз указал, что их телефонный разговор был «идеальным"

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведение слушаний в комитете по разведке палаты представителей, на которых конгрессмены допрашивали и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра.

"Я посмотрел немного новостей (про слушания – Ред.). Это позор", – сказал Трамп.

По его словам, председатель комитета, демократ Адам Шифф "придумывает истории". "Демократы проиграют нам на выборах (президента в 2020 году – Ред.), и они знают это. Поэтому они занимаются такими вещами", – отметил американский лидер.

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Он вновь назвал ситуацию вокруг его июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "охотой на ведьм". Трамп в очередной раз указал, что их телефонный разговор был "идеальным".

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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