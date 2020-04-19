Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости политики

"Это праздник победы жизни над смертью": Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой

19 апреля, 08:16

Сергей Мартынец

Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника, отметил премьер

Украина сегодня празднует Пасху, несмотря на пандемию коронавируса, но делают это украинцы дома, в кругу семьи. Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан нашей страны с праздником и выразил благодарность особенно тем, кто спасает и защищает нас. Соответствующее видеопоздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет приветствуем друг друга в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня. Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила нас праздника Пасхи. Пасха – это праздник победы жизни над смертью, это праздник света и надежды. Именно это нам сегодня нужно как никогда", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что в этот день также принято говорить слова благодарности.

"Я благодарен тем, кому каждый день приходится рисковать своей жизнью и здоровьем ради нас: это наши медики, которые спасают жизни; это наши военные, которые защищают Украину; это наши пожарные и спасатели, которые всегда приходят нам на помощь. Я также благодарю учителей, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям ради наших детей. Родителям, которые проявляют терпение. Предпринимателям, которые берегут рабочие места. И, конечно, благодарность всем украинцам, которые сегодня остаются дома. Все вместе мы делаем нашу страну лучше и сильнее", – сказал премьер.

Глава правительства верит, что Украина преодолеет все вызовы, которые сейчас стоят перед страной. И в этот день каждая украинская семья должны чувствовать радость, уют и уверенность в будущем.

"Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и благодати. Христос воскрес!" – добавил Шмыгаль.

Видео: t.me/Denys_Smyhal/133

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский тоже поздравил украинцев с Пасхой. Глава страны отметил, что, несмотря на то что Украина, как и весь мир, празднует дома, нужно все равно искать позитив. Также он очередной раз призвал украинцев отказаться от массовых празднований.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Пасха поздравления Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика
Оккупанты поднимают ставки: почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными
Оккупанты поднимают ставки: почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленнымиПолитика
Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреля
Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреляПолитика
Выйдут войска – и мы зайдем: Зеленский озвучил условия выборов на Донбассе
Выйдут войска – и мы зайдем: Зеленский озвучил условия выборов на ДонбассеПолитика
Президент Владимир Зеленский в студии
Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра (полное видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...