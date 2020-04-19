"Это праздник победы жизни над смертью": Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой

Украина сегодня празднует Пасху, несмотря на пандемию коронавируса, но делают это украинцы дома, в кругу семьи. Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан нашей страны с праздником и выразил благодарность особенно тем, кто спасает и защищает нас. Соответствующее видеопоздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет приветствуем друг друга в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня. Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила нас праздника Пасхи. Пасха – это праздник победы жизни над смертью, это праздник света и надежды. Именно это нам сегодня нужно как никогда", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что в этот день также принято говорить слова благодарности.

"Я благодарен тем, кому каждый день приходится рисковать своей жизнью и здоровьем ради нас: это наши медики, которые спасают жизни; это наши военные, которые защищают Украину; это наши пожарные и спасатели, которые всегда приходят нам на помощь. Я также благодарю учителей, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям ради наших детей. Родителям, которые проявляют терпение. Предпринимателям, которые берегут рабочие места. И, конечно, благодарность всем украинцам, которые сегодня остаются дома. Все вместе мы делаем нашу страну лучше и сильнее", – сказал премьер.

Глава правительства верит, что Украина преодолеет все вызовы, которые сейчас стоят перед страной. И в этот день каждая украинская семья должны чувствовать радость, уют и уверенность в будущем.

"Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и благодати. Христос воскрес!" – добавил Шмыгаль.

Видео: t.me/Denys_Smyhal/133

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский тоже поздравил украинцев с Пасхой. Глава страны отметил, что, несмотря на то что Украина, как и весь мир, празднует дома, нужно все равно искать позитив. Также он очередной раз призвал украинцев отказаться от массовых празднований.

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